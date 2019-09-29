عاجل.. تردد القناة الجزائرية الثالثة A3 الناقلة لمباراة بيراميدز وشباب بلوزداد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مباراة هامة بعد قليل وذلك عندما يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





وتنقل قناة A3 الجزائرية مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد عبر القمر الصناعي نايل سات بتردد11680 أفقي ومعدل الترميز 2500 .





وكانت مباراة الذهاب بين كلا الفريقين والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة قد انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق,





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