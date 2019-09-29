ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تردد القناة الجزائرية الثالثة A3 الناقلة لمباراة بيراميدز وشباب بلوزداد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:46 م
Advertisements
عاجل.. تردد القناة الجزائرية الثالثة A3 الناقلة لمباراة بيراميدز وشباب بلوزداد
مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مباراة هامة بعد قليل وذلك عندما يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وتنقل قناة A3 الجزائرية مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد عبر القمر الصناعي نايل سات بتردد11680 أفقي ومعدل الترميز 2500 .

وكانت مباراة الذهاب بين كلا الفريقين والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة قد انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق,

ويمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الان من هنا


Advertisements
طباعة
المزيد عن: رياضة تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
0
x
18:00
0
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
1
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
0
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
1
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
1
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
0
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
0
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status