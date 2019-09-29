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عزة مصطفى: جماعة الإخوان تسعى لخراب مصر (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:42 م
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عزة مصطفى: جماعة الإخوان تسعى لخراب مصر (فيديو)
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داليا الحسين
 
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حذرت الإعلامي عزة مصطفى، من حرب الشائعات والأكاذيب التي تواجه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الفرق بين الدولة واللادولة؛ هو نفس الفرق بين الدمار والتنمية، ومن يريد مصر ولاية أو دولة متقدمة.

وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية" صدى البلد"، مساء الأحد إن الشعب المصري يريد بلاده دولة متقدمة بينما جماعة الإخوان المسلمين وقنواتهم سواء في قطر أو تركيا تريد مصر لا دولة.

وأضافت الإعلامية أن القنوات الإرهابية تحرض بشكل مباشر على الدمار والخراب، متابعة: "إحنا الشعب المصري عايزنها دولة وليس فوضى، والجماعة تريدها فوضى ولا دولة".

يذكر أن مصر تعيش خلال الفترة الأخيرة حرب شائعات لا مثيل لها، من قبل القنوات المعادية للدولة المصرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة من قطر وتركيا؛ حتى وصلت إلى حد فبركة الفيديوهات، ونشر الصور الزائفة من أجل أثارة الرأي العام ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية؛ لوقف مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر خلال الـ 5 سنوات الماضية.


كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد.

وتضمن القانون ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.
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