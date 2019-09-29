"الترفيه": موسم الرياض ليست لديه تعاقدات مع جهة مختصة بالتوظيف

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أن موسم الرياض ليست لديه أية تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف، وذلك توضيحًا على مقطع الفيديو المتداول حاليًا بمواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد أن فرص العمل المتاحة يتم الإعلان عنها عير القنوات الرسمية للموسم، كما يود الموسم أن ينتهز هذه الفرصة ليهيب بالجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات المضللة، والالتزام بما يرد عبر قنوات الموسم الرسمية فقط، علمًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القائونية بحق كل الأطراف التى يثبت عدم صحة ادعائها.





وأضاف موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أن فرص العمل المتاحة لديه يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للموسم، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل الأطراف التي يثبت عدم صدق صحة ادّعائها.





وأضاف موسم الرياض، أنه تعقيبًا على مقطع الفيديو المتداول حاليًا على مواقع التواصل، يود موسم الرياض التوضيح بأنه ليست لديه أي تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف، موضحًا أنه ينتهز هذه الفرصة ليهيب بالجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات المضللة، والالتزام بما يرد عبر قنوات الموسم الرسمية فقط.





وكانت الهيئة العامة للترفيه، قد فتحت في وقت سابق باب استقبال طلبات المشاركة في موسم الرياض، من قبل القطاع الخاص والإعلام والأفراد، ليكونوا جزءًا من شركاء النجاح في هذا الموسم، عبر إطلاق البوابة الإلكترونية لتلقّي الطلبات التي تمنح الفرصة للجميع كل في مجاله للمشاركة في الموسم المميز، والذي سينطلق في 15 أكتوبر 2019 وينتهي في 15 ديسمبر 2019.







