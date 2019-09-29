"شارموفرز" تشعل أجواء الجامعة البريطانية بحفلها الأول لـ"ريدبُل أنيو جامعة" (صور)

يستعد فريق "شارموفرز"، لإحياء جوله غنائية فى 6 جامعات مختلفه، وذلك بعد انطلاق حفلها الأول على خشبة مسرح الجامعة البريطانية، منذ قليل، بدعم ريدبل تحت عنوان "ريدبل انيو جامعة".



فى هذا السياق، يقدم الفريق الحفل فى الجامعات بشكل مفاجئ تحت عنوان "انيو جامعة"، التى تنظمه ريدبل، داخل 6 جامعات، ويقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه الذى عرفها الجمهور منها :"رقصت ودنيا وحوا"، وأغنية "جمال الوجود، مفتقد الحبيبه".



واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التي شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي، اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضي.

"نحن سعداء بسبب الموسيقى"، هي الرسالة التي تحملها فرقة شارموفرز المصرية منذ بداية رحلتها الفنية منذ 7 سنوات، وضع حجر أساسها الثنائي أحمد بهاء ومحمد العرقان، وتقدم رؤيتها الموسيقية المعتمدة على أنغام موسيقى الريجي ولمحات من الموسيقى الأفريقية بالاتكال بشكل أساسي على روح الإيقاعات والأداء الغنائي الحي المفعم بالطاقة والحيوية، وأطلت بأول ألبوماتها "بارانويا" منذ 4 أعوام.





"انفصام" العودة بعد غياب 3 سنوات





يأتي ألبوم "إنفصام"، بعد غياب حوالي 3 أعوام عن أول ألبوماتها "بارانويا"، وأطلقت منه منذ أيام كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بمشاركة عدد من نجوم الفن، مثل فتحى عبد الوهاب وهند عبد الحليم ومروان يونس، واختتمت العام الماضى بإطلاق أغنيتين منه بشكل فيديو كليب، هما "مفتقد الحبيبة" و"زامبا".





بداية المشوار





يذكر أن "شارموفرز" بدأ مشواره الغنائي بصفحة على "فيسبوك" واختاروا الاسم على سبيل المزاح بين الأصدقاء المقربين لمؤسسي الفرقة "أحمد بهاء، ومو العرقان"، ورسموا وجها على جدران أحد الغرف أطلقوا عليه "مستر شارموفرز"، ووضعوه في واجهة الصفحة.









وتعد "شارموفرز"، من أشهر الفرق الموسيقية التي ينتظرها الجمهور، يقدمون أغنيات من تأليفهم وتلحينهم، لكل منها قصة مستوحاة من الحياة اليومية من خلال شكل ساخر لا يخلو من أجواء البهجة والمرح، من أشهرها "5 سنتى، كوكب، برطمان، قط وفار، سيبها على الله، ونميمة ومش فارقة".