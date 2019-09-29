شعلان يشيد ببدء تنفيذ برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات بالزقازيق

أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ببدء تنفيذ برنامج المعلوماتية الطبية هذا العام 2019 – 2020 بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث يعد برنامج متميز بنظام الساعات المعتمدة ويقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبتي الرياضة والعلوم، ويعمل على تنمية الموارد الذاتية بالكلية.





جاء ذلك خلال لقائه بطلاب الدفعة الاولى للبرنامج وحس الطلاب على ضرورة الالتزام بالحضور في تلقى المحاضرات مع خلق مجموعات تعليمية بين الطلاب وخلق روح الفريق بينهم، مؤكدًا على أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير مناخ طيب لأبنائنا الطلاب.





وعقد رئيس الجامعة لقاءً موسعًا مع اعضاء هيئة التدريس في حضور د. خالد الدر ندلى عميد الكلية ووكلاء الكلية، استمع لمطلبهم بضرورة اتاحة خدمة الانترنت بالكلية بشكل جيد، وعد رئيس الجامعة بمراجعة وزارة المالية حول تطبيق قانون الخدمة المدنية على اعضاء هيئة التدريس.





واشار إلى أن الجامعة من خلال صندوق التكافل تقدم خدمات لغير القادرين، كما يتم اعقاء ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات، وافق على إعطاء استمارة اشتراك القطارات لأبنائنا الطلاب بمجرد تقديمهم بحث اجتماعي لشئون الطلاب.



