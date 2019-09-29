شعلان يشيد ببدء تنفيذ برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات بالزقازيق
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:33 م
Advertisements
سمر السيد
Advertisements
Advertisements
أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ببدء تنفيذ برنامج المعلوماتية الطبية هذا العام 2019 – 2020 بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث يعد برنامج متميز بنظام الساعات المعتمدة ويقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبتي الرياضة والعلوم، ويعمل على تنمية الموارد الذاتية بالكلية.
جاء ذلك خلال لقائه بطلاب الدفعة الاولى للبرنامج وحس الطلاب على ضرورة الالتزام بالحضور في تلقى المحاضرات مع خلق مجموعات تعليمية بين الطلاب وخلق روح الفريق بينهم، مؤكدًا على أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير مناخ طيب لأبنائنا الطلاب.
وعقد رئيس الجامعة لقاءً موسعًا مع اعضاء هيئة التدريس في حضور د. خالد الدر ندلى عميد الكلية ووكلاء الكلية، استمع لمطلبهم بضرورة اتاحة خدمة الانترنت بالكلية بشكل جيد، وعد رئيس الجامعة بمراجعة وزارة المالية حول تطبيق قانون الخدمة المدنية على اعضاء هيئة التدريس.
واشار إلى أن الجامعة من خلال صندوق التكافل تقدم خدمات لغير القادرين، كما يتم اعقاء ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات، وافق على إعطاء استمارة اشتراك القطارات لأبنائنا الطلاب بمجرد تقديمهم بحث اجتماعي لشئون الطلاب.
وفى مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة التقى د.عثمان شعلان رئيس الجامعة بطالبات الفرقة الاولى، الثانية، اشاد بمستوى معرض الطالبات بالكلية، الذى يضم اشكال، مجسمات تساعد الطفل على التعرف بالبيئة المحيطة والتفاعل معه وحرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية في معرض الكلية مع رئيس الجامعة، في حضور د. شحته حسنى عميد الكلية، وكلاء الكلية، اعضاء هيئة التدريس، اعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمستوى اللائق لطالبات الكلية حيث ان كلية التربية للطفولة المبكرة من الكليات الجديدة، التي تسعى لتخريج جيلًا جديدًا من معلمي الحضانات ورياض الاطفال، ذلك لمواجهة العجز الحاد في تلك المرحلة، ثم انتقل رئيس الجامعة الى معهد الدراسات والبحوث الاسيوية استقبله خلالها د.عبدالرحيم البحطيطي عميد المعهد ووكلاء المعهد وعدد من اعضاء هيئة التدريس.
Advertisements