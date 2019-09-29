مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد (لحظة بلحظة).. بث مباشر الان مباراة بيراميدز Pyramids Today

رابط مشاهدة مباراة شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز بث مباشر كورة لايف koora live ، اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019 ،على ملعب 7 جويليه بالجزائر ،ضمن منافسات إياب دور الـ32 الاول بطوله الكونفيدرالية الافريقية، ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهدفه الفوز أو التعادل باكثر من هدف لضمان التأهل بملحق دور ال 32 من البطولة بعد التعادل على أرضه في مباراة الذهاب بهدف لمثله .





موعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز بث مباشر كورة ستار koora Star والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز في تمام الساعة السابعة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة الا ربع مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتذاع المباراة عبر قناة الثالثة الجزائرية ويمكنكم متابعتها عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.





مشاهدة مباراة شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز بث مباشر كورة اون لاين

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للتأهل إلى الدور التالي في البطولة بعد موسم مميز قدمه العام الماضي وحصوله على المركز الثالث في بطولة الدوري بالإضافة إلى كونه وصيف بطولة كأس مصر والتي توج بها الزمالك بثلاثية في شباك فريق بيراميدز ، ويقود فريق الاهرام الفرنسي سباستيان ديسابر والذي تعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين مطلع الموسم الحالي في مقدمتهم عبده لومالا وأحمد حمودي وابراهيم حسن بخلاف لاعبي الفريق المتواجدين وأبرزهم عمر جابر وعبدالله السعيد وتبريك تراوري.





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