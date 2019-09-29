مواقف تكشف سرعة بديهة الراحل عبد العزيز الفغم (فيديو)

تداول مقاطع الفيديو هذه جاء بأعقاب إعلان السلطات السعودية مقتل الفغم بنار أطلقها صديقه خلال زيارة إلى صديق آخر مشترك في جدة، الأمر الذي دفع بوسم حمل اسم "عبدالعزيز الفغم" لتصر قائمة الأوسمة في المملكة بأكثر من مليون تغريدة.

وعمل الفغم، مع الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، ودفعه هذا الإخلاص والتمكن ليختاره الملك سلمان؛ حارساً شخصياً له، وهو ابن بداح بن عبدالله بن هايف الفغم الذي عمل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً، وفقا لصحيفة سبق السعودية.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقاطع فيديو يستذكرون فيها ردة الفعل السريعة وسرعة البديهة التي تمتع بها عبدالعزيز الفغم، خلال مسيرته العملية حارسا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من اليوم، إنه في مساء يوم السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، يحمل الجنسية السعودية.





وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.





وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.





من هو عبدالعزيز بن بداح الفغم

تحدث العديد من الاشخاص اليوم الاحد على منصات مواقع التواصل وعن كثب عن من هو عبدالعزيز الفغم السيرة الذاتية وبهذا اصبح هذا الرجل وسيرته الذاتية الامر الذى يشغل اهتمام الكثيرين في السعودية.





كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي.



