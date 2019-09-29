رئيس جامعة بنها يخاطب "المالية" للتصرف في سيارة عمرها 40 عاما حفاظا على المال العام 

خاطب الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وزارة المالية باقتراح بيع سيارة قديمة وغير مستغلة وعمرها يقرب من 40 عاما بالمزاد العلني من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصالح مصلحة الجمارك وذلك حرصا من الجامعة علي إتباع صحيح أحكام القانون وكل ما يلزم للحفاظ علي المال العام.





وكان رئيس جامعة بنها اثناء قيامه بجولة تفقدية بكليتي الزراعة والطب البيطري بمشتهر شاهد سيارة قديمة معطلة وغير مستغلة.





وعلي الفور أعطي رئيس الجامعة تعليماته بسرعة التعامل مع السيارة وفحص أوراقها وتاريخها للبدء في التصرف فيها، والذى تبين ان السيارة ماركة فورد 6 سلندر موديل 1980 والمهداة من جامعة ميتشجان الأمريكية والتي تم الإفراج عنها عن طريق جمرك بورسعيد إفراجا مؤقتا بالقيد رقم 306 بتاريخ 2521981 لحين صدور الإفراج النهائي.













فيما أرسلت وزارة المالية خطابا للجامعة جاء فيه " أنه بدراسة الموضوع من قبل المختصين بمصلحة الجمارك في ضوء قرار الخزانة رقم 46 لسنة 1963 بشأن لائحة الإفراج المؤقت عن البضائع المستوردة أو المصدرة لصالح الجهات الحكومية ونظرا لتعذر تحديد قيمة السيارة لعدم الاستدال علي الملف الخاص بها لانقضائها ما يقرب لـ 40 عاما من تاريخ الإفراج ومن ثم فإن تقدير قيمتها سيتوقف علي إجراء معاينة لها والموافقة علي تشكيل لجنة مشتركة من (مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية وكلية الزراعة بجامعة بنها) لتحديد قيمة السيارة وقت الافراج عنها عام 1981 (جديدة) لبيعها بالمزاد العلني من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصالح مصلحة الجمارك.



