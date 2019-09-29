"الجندي" عن الطفلة جنة: تعرضت لتعذيب لم يفعله أبو لهب مع المؤمنين وكلنا محاسبون

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حادثة الطفلة جنة، ضحية تعذيب خالها وجدتها، قائلًا: "الحادث بشع، والطفلة لا تتجاوز 4 سنوات"، موضحًا أن جدة الطفلة مارست عليها هي وشقيقتها أبشع أنواع وألوان التعذيب والاعتداء بكل أنواعه، بسبب الانفصال الأسري.





وأشار "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، إلى أن الإمام الأكبر أكد أن هذا الحادث يتنافى مع أبسط قواعد الرحمة والدين والأخلاق، وتبرع بعلاج شقيقتها، معلقا: "المجتمع كله تهز من هذه الحادثة".





وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الطفل يمثل للإنسان منطقة الرحمة الحساسة في القلب، والتي لا يستطيع أحد التخلص منها مهما كانت بشاعته، متابعًا: "انتقلت الطفلة جنة إلى جنة الله سبحانه وتعالى حيث لا ألم ولا اعتداء ولا حبس ولا كي ولا حرق، انتقلت الطفلة إلى الخليل إبراهيم لتتعلم القرآن على يديه بجوار البيت المعمور".





واستكمل "الجندي": "ربنا يغفرلنا تقصيرنا مع هذه الطفلة، كلنا آثمون ومحاسبون على هذه المصيبة والكارثة"، مستطردًا: "أن تتعرض الملائكة للتعذيب هذا الكلام غير مقبول وغير مبرر".



