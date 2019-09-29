إشادة وتقدير من "الإيكاو" بإنجازات قطاع الطيران المدني المصري (صور)

التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بالدكتور برنارد اليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والدكتورة فانج ليو أمين عام المنظمة حيث قدما رئيس المنظمة والأمين العام، لتهنئة وزير الطيران على فوز مصر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) وحصولها علي المركز الأول عربيًا وإفريقيا فى انتخابات المجلس وهو ما يعكس مدى ثقة وتقدير منظمة (الإيكاو) لدور مصر وجهودها فى دعم قضايا صناعة النقل الجوى إقليميًا ودوليًا، كما يأتى هذا تعزيزًا لدورها المحورى الذى تقوم به للنهوض بتلك الصناعة والتى تعد إحدى ركائز الاقتصاد العالمى.



