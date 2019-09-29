لا تذهبوا بعيدا (محدث).. أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى أين ؟

لا تزال أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي تُسيطر علي الساحة الكروية في مصر، بعدما رفض بطل السنغال خوض مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، بسبب تغيير موعد وملعب المباراة المحدد سلفًا، وأصبح الفريق الضيف على أعتاب الانسحاب من البطولة القارية.





بداية الأزمة





بداية الأزمة جاءت بعدما حدد الزمالك يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة جينيراسيون فوت، على أن يقام اللقاء في ملعب بتروسبورت بالقاهرة وتم اخطار النادي السنغالي بالموعد المحدد، ولدواع أمنية، اضطر مسؤولو الزمالك لطلب تعديل موعد وملعب اللقاء، ليقام يوم الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية.









خطاب من الكاف لجينيراسيون فوت السنغالي بشأن تعديل موعد لقاء الزمالك





وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن إرسال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خطاب لجينيراسيون فوت، يفيد بإقامة اللقاء يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية، لكن الفريق السنغالي رفض السفر للاسكندرية، وتمسك بإقامة المباراة في موعدها يوم السبت على ملعب بتروسبورت.





"بتروسبورت" يرفض استقبال جينيراسيون فوت السنغالي





وتوجه الفريق السنغال إلي ملعب "بتروسبورت" يوم الجمعة لملعب اللقاء لخوض مرانه الأخير عليه ولكن مسؤولي الاستاد رفضوا السماح لهم بالدخول بسبب عدم حجز الزمالك الملعب للفريق الضيف، كما توجه يوم السبت في نفس موعد المباراة السابق للملعب وحرر محضر اثبات حالة بخصوص حضوره في الموعد المحدد سلفًا للقاء.









وحاول الاتحاد المصري التدخل لإيجاد حل لتلك الأزمة من خلال المدير التنفيذي للجبلاية وليد العطار والذي حاول التفاوض مع النادي السنغالي لخوض اللقاء، ولكن الأخير رفض وتمسك بموقفه وهدد بتصعيد الأزمة، كما غادر رئيس النادي القاهرة وتوجه لفرنسا ليؤكد بشكل واضح أن الفريق لن يخوض المباراة مساء اليوم.





وتشير المادة 16 من لائحة المسابقات الإفريقية للأندية، إنه في حال عدم حضور أي فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة، ووفقًا لذلك يعتبر الزمالك فائزًا في هذه الحالة ويتأهل لدور المجموعات.





انفراجة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت





وعلم مراسل الفجر الرياضي ، منذ قليل، أن رئيس نادي جينيراسيون فوت والمدير الفني سافروا إلى برج العرب، في انتظار تحرك اللاعبين إلى ملعب المباراة.





لا تذهبوا بعيدا.. نتابع الأزمة لحظة بلحظة



















