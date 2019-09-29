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سر غضب ليونيل ميسي بعد تعاقد برشلونة مع جريزمان

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:15 م
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سر غضب ليونيل ميسي بعد تعاقد برشلونة مع جريزمان
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن سر غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، بعد تعاقد النادي الكتالوني مع الفرنسي أنطوان جريزمان، قادمًا من أتليتكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.
 
وأكد الإعلامي الاسباني "لويس كاونت" لـ"راديو كاتالونيا" أن السبب الحقيقي وراء غضب  الأرجنتيني ميسي من التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان جاء بسبب تأخير إدارة النادي الكتالوني زيادة راتب "ليو" كما كان متفقًا بين الطرفين، ورغم ذلك شرع النادي في إبرام صفقات بمبالغ خيالية.

وأوضح أن الأزمة بدأت بعدما اتفق والد ميسي مع إدارة برشلونة علي تأخير زيادة راتب اللاعب الأرجنتيني بسبب عدم وجود أموال في خزينة النادي، وبعد فترة قصيرة فوجئ "ليو" بتعاقد النادي الكتالوني مع الفرنسي أنطوان جريزمان بمبلغ ضخم بلغ 120 مليون يورو، مما آثار غضب نجم البلوجرانا.

يذكر ان برشلونة تعاقد مع جريزمان قادمًا من اتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت تقارير صحفية اسبانية أكدت أن ليونيل ميسي يحق له الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني، حيث اعطاه النادي الكتالوني حرية تقرير مصيره، ولم يحسم اللاعب الارجنتيني موقفه حتي الآن بخصوص التجديد للبرسا أو الرحيل الصيف المقبل، رغم تلقيه الكثير من الاغراءات من عدد من الأندية الأوروبية.

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