تفاصيل اجتماع وكيل تعليم الدقهلية مع مديري الإدارات

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عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا بقاعة مديرية التربية والتعليم اليوم مع مديرى الإدارات التعليمية بحضور كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية حامد أبو العينين، مدير عام التعليم العام الدكتور أحمد هيكل، مدير عام الخدمات ابراهيم العدل، مدير إدارة الامن وليد محي.



وفي بداية الاجتماع طلب عبد الرؤوف بوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن ثم بدء الاجتماع

بهدف الوقوف على الوضع الراهن منذ انطلاق العام الدراسى حيث أكد على ضرورة تجديد اعلام الجمهورية والمحافظة ورفعها على أسطح المدارس والمبانى التعليمية.





وشدد وكيل التعليم علي ضرورة نشر الوعى القومى وغرس حب الوطن بين الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية والندوات ومواضيع التعبير.



ووجه بعدم السماح بإثارة الشغب وافتعال الشحناء وعدم السماح بنشر اى إتجاهات أو آراء سياسية داخل الحرم المدرسة لقدسيتة وحفاظا على المؤسسة التربوية لكونها محراب علم ولا يجوز الخروج عن هذا الهدف مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات نقل اوندب المعلمين بين المدارس وتطبيق القرار الوزارى ٢٠٢ لسنه ٢٠١٣ كما يتم نقل وندب الإداريين وفق القواعد والقانون.



وأكد وكيل تعليم الدقهلية علي تنفيذ التأشيرة الواردة من المديرية اعتبار ان مصلحة العمل فى المقام الأول.



التأكيد على أن الوظائف الإشرافية تعمل وفق القانون ١٥٥لسنة ٢٠٠٧ ولائحتة التنفيذية وتعديلاته.



وأكد علي عبد الرووف وكيل تعليم تبدقهلية ععلي ضرورة الانتهاء من مخصصات الإدارات من الكتب الدراسية وتسليمها لجميع التلاميذ والطلاب فور وصلها للمدارس دون التقيد بموقغة من دفع المصاريف الدراسية.





ونبة وكيل التعليم على الالتزام وإنجاز الأعمال فى الوقت المحدد وعدم التأخير ومراعاة السرعة فى الرد على الشكاوى.



وفي ذات السياق أكد على ضرورة متابعة المدارس وصيانتها ونظافتها وكذلك التأكيد على صيانة البوابات وعارضات الملاعب والملاعب والمراوح والاسلاك الكهربائية والبلوعات والتأكيد على وجود غطاء لها وأكد على ضرورة تنظيم المسابقات بين المدارس والإدارات التعليمية.



واكد أثناء الاجتماع وكيل التعليم على منع الباعة الجائلين أمام المدرس ومنع الطلاب من التعامل معهم حرصا على صحة أبنائنا الطلاب وكذلك التنبية على معلمين الاقتصاد المنزلى والزراعة من توخى الحذر من المنتجات منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين أثناء تصنيع المنتجات الغذائية.



وفى نهاية الاجتماع وجة الشكر للجميع متمنيا عام دراسى ناجح وموفق بلا مشاكل.