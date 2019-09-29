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كورة لايف MATCH NOW مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر KORA STAR كورة اونلاين NQW رابط ماتش بيراميدز ON SPORT

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:15 م
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كورة لايف MATCH NOW مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر KORA STAR كورة اونلاين NQW رابط ماتش بيراميدز ON SPORT
مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم
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مشاهدة مباراة بيراميدز مع شباب رياضي بلوزداد فى نقل مباشر لايف ضمن منافسات الدور ال32 من البطولة الافريقية فى توقيت الساعة السابعة الا الربع مساء بالتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة الثامنة الا الربع مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع .

قناة اون سبورت ON Sport HD  بتقديم أهم البرامج الرياضية عبر شاشتها والأستديوهات التحليلية للمباريات واستضافة الكثير من نجوم الرياضة في مختلف الألعاب، ومن الإعلاميين المشاهير على قناة اون سبورت أحمد شوبير وسيف زاهر، حيث أنضم إلى فريق  الإعلاميين على قناة اون سبورت  بعد أن ذهب مدحت شلبي لقناة بيراميدز.

وبعد أن عرضنا  تردد قناة اون سبورت الرياضية الجديد يمكنك متابعة موقعنا للحصول على تردد كافة  القنوات الرياضية على قمرى نايل سات وعرب سات.

وكانت قناة أون سبورت قد أذاعت بشكل حصري حفل تكريم النجم المصري محمد صلاح أثناء حصوله علي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني علي التوالي .


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