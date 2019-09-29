بوجبا يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد مضاعفة عقده الحالي من أجل الاستمرار في قاعة الأولد ترافورد.





وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن بول بوجبا مطلوب في كبار أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن بوجبا سيكون حريصًا على الرحيل عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل السعي وراء عقد مالي كبير ولكنه لا يمانع أيضًا البقاء في صفوف المان يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق إلا إذا تم تعديل عقده ماديًا بشكل مناسب.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا يتقاضى حاليًا 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا بواقع 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يشعر النجم الفرنسي بأنه يستحق راتب أكبر من ذلك وبالإضافة إلى إهتمام الأنديه الأوروبية الكبرى بالفوز بخدماته فإن الفائز بلقب كأس العالم يأمل الحصول على 600 ألف إسترليني في الأسبوع من خلال عقده الجديد.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن بوجبا أعلن في الصيف الماضي عن رغبته في خوض تجربة جديدة وتحدي جديد وتعتبر بداية الموسم الحالي له مع المان يونايتد غير مستقرة حتى الآن.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن الشكوك تحوم حول مشاركة بوجبا في المواجهة المرتقبة أمام آرسنال يوم الإثنين المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الإنجليزي بسبب الإصابه التي يعاني منها على مستوى الكاحل.





وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد يهدد رحيل موكله إلى ريال مدريد، حيث يرغب رايولا في رحيل بوجبا إلى برشلونة.





وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن رايولا يخطط لعرض بوجبا على برشلونة، حيث أنه لم يتوصل مع ريال مدريد لاتفاق شخصي بشأن نجم منتخب الديوك الفرنسية.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد لا يرغب في تلبية مطالب بوجبا المالية المُرتفعة تحديداً على صعيد الراتب الشخصي، حيث يتطلع نجم يوفنتوس السابق للحصول على راتب يوازي ضعف ما يحصل عليه إيدين هازارد مع الملكي مما دفع رايولا بالتهديد بنقل موكله البالغ من العمر 26 عاما إلى برشلونة.



