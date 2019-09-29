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ليفربول يقترب من معادلة رقم مانشستر سيتي القياسي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:14 م
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ليفربول يقترب من معادلة رقم مانشستر سيتي القياسي
ليفربول
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ريهام عبد المحسن
 
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واصل ليفربول الإنجليزي حفاظه على صدارة جدول الدوري الإنجليزي عقب تحقيق فوز صعب علي شيفيلد يونايتد في منافسات الجولة السابعة من البريميرليج ليرتفع رصيد الريدز إلى 21 نقطة.

وأفادت تقارير صحفية إحصائية بأن ليفربول تمكن من تحطيم رقمه التاريخي في عدد مرات الفوز المتتالي في البريمييرليج والبالغ 15 فوز على التوالي، حيث نجح في افتتاح مشواره في الدوري بالفوز في 6 مباريات متتالية ليكمل بهم سلسلة 8 انتصارات في نهاية الموسم الماضي قبل تحقيق فوزه السابع على التوالي اليوم على حساب شيفيلد يونايتد.

وكشفت التقارير أن ليفربول وصل إلى انتصاره السادس عشر على التوالي وأصبح قريبًا من تحطيم الرقم القياسي التاريخي لمانشستر سيتي الذي حققه في عدد مرات الفوز على التوالي والذي يبلغ 18 مرة، حيث يحتاج الحمر إلى الفوز في الثلاث مباريات المقبلة للتغلب على رقم السيتيزنز التاريخي.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول صرح عقب فوز فريقه الصعب اليوم السبت على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي. وأكد كلوب على عدم سعادته على الرغم من تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث التي أبعدته في صدارة ترتيب المسابقة.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة: "لست سعيدا للغاية لكن كل شيء على ما يرام، كنا مُركزين لأكثر من 90 دقيقة وأنا سعيد بهذا".

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