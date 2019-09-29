الصدامات تتوالي.. تفاصيل إصابة نجم برشلونة

أعلن برشلونة الإسباني عن التشخيص الطبي لإصابة نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي عقب تعرضه لانتكاسه جديدة في الساعات القليلة الماضية.





وأفادت تقارير صحفية عالمية بأن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة استدعي عثمان ديمبيلي لقائمة الفريق من أجل خوض لقاء خيتافي اليوم في الجولة السابعة في الدوري الإسباني والذي انتهي بفوز البرسا بهدف نظيف.





وكشف برشلونة الرسمي في بيان له أن عثمان ديمبيلي يعاني من بعض الآلام في الفخذ الأيسر وهي نفس الإصابة العضلية التي كلن يعاني منها في الفترة الماضية وسيخضع النجم الفرنسي لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة الإصابة وتحديد مدة الغياب.





وأشارت التقارير إلى أن ديمبيلي غاب عن برشلونة بالفعل 262 يوماً بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال مسيرته.





وأوضحت التقارير أن برشلونة يعاني بشدة من قلة مهاجميه بعد الإصابة التي داهمت ليونيل ميسي قائد الفريق وإنسو فاتي النجم الشاب الصاعد لينضم لهم عثمان ديمبلي اليوم.





وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في أغسطس الماضي أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان الاستغناء عن كلا من راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو وذلك من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.





وكانت بعض التقارير ألمحت في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.





كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.