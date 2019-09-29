مين يدفع؟.. 60 مليون تحسم الصفقة الكبري ما بين ريال مدريد وبرشلونة
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:07 م
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة الكثير من كبار أندية أوروبا في التعاقد مع نجم وسط نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي بأن أندية برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي تسعى للظفر بجهود رويز.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رويز البالغ من العمر 23 عامًا يقدم مستويات رائعة مع نابولي بعد أن انضم إلى البارتينوبي في صيف العام الماضي قادما من ريال بيتيس في صفقة كلفت خزائن نابولي حوالي 30 مليون يورو.
وكشفت تقارير صحفية بريطانية منتصف هذا الشهر أن برشلونة يستعد للدخول في سباق جديد مع ريال مدريد وليفربول من أجل ضم الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن برشلونة يستهدف ضم رويز منذ أن كان لاعبًا في صفوف ريال بيتيس الإسباني قبل أن يرحل إلى نابولي ويرغب الآن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ضمه وأبلغ إدارة ناديه ضرورة التعاقد معه لحل أزمة الوسط في الفترة المقبلة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنَّ لاعب الوسط الإسباني يتطور بطريقة رائعة مع منتخب بلاده ونابولي وبات من أهم اللاعبين في صفوف نابولي ووصل سعره الآن إلى 60 مليون يورو بحسب ما صرح به أوريللو دي لورينتيس رئيس نابولي والذي رفض عروض بقيمة 40 مليون يورو تقريبًا من النادي الملكي والفريق الكتالوني.
Advertisements
- نابولي يحدد سعر بيع نجمه لريال مدريد
- صدمة جديدة لريال مدريد
- بعد ضياع 3 فرص سابقة.. عقبة جديدة تُهدد انتقال صفقة كبري إلى برشلونة
- صفقة جديدة حائرة بين برشلونة وريال مدريد
- برشلونة يرصد التعاقد مع صفقة من الدوري الإيطالي
- أخبار ريال مدريد: بيريز ينهي صفقة القرن لصالح الريال وزيدان يتخلي عن جوهرة الفريق من أجل بوجبا وصراع جديد مع البرسا
- صراع إسباني إنجليزي على نجم نابولي
- ليس فان دايك.. برشلونة يستعد لخطف المدافع الصلب
- صدمة جديدة لبرشلونة
- أخبار ريال مدريد: الصراع يشتعل مع البرسا على الصفقة المميزة وصدمة جديدة تضرب الريال وتحديد موعد إعادة الساحر للملكي