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مين يدفع؟.. 60 مليون تحسم الصفقة الكبري ما بين ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:07 م
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مين يدفع؟.. 60 مليون تحسم الصفقة الكبري ما بين ريال مدريد وبرشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة الكثير من كبار أندية أوروبا في التعاقد مع  نجم وسط نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي بأن أندية برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي تسعى للظفر بجهود رويز.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رويز البالغ من العمر 23 عامًا يقدم مستويات رائعة مع نابولي بعد أن انضم إلى البارتينوبي في صيف العام الماضي قادما من ريال بيتيس في صفقة كلفت خزائن نابولي حوالي 30 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية منتصف هذا الشهر أن برشلونة يستعد للدخول في سباق جديد مع ريال مدريد وليفربول من أجل ضم الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن برشلونة يستهدف ضم رويز منذ أن كان لاعبًا في صفوف ريال بيتيس الإسباني قبل أن يرحل إلى نابولي ويرغب الآن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ضمه وأبلغ إدارة ناديه ضرورة التعاقد معه لحل أزمة الوسط في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنَّ لاعب الوسط الإسباني يتطور بطريقة رائعة مع منتخب بلاده ونابولي وبات من أهم اللاعبين في صفوف نابولي ووصل سعره الآن إلى 60 مليون يورو بحسب ما صرح به أوريللو دي لورينتيس رئيس نابولي والذي رفض عروض بقيمة 40 مليون يورو تقريبًا من النادي الملكي والفريق الكتالوني.
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