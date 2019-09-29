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نجلة اللواء عبدالعزيز الفغم تتحدث عن والدها بكلمات مؤثرة (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:58 م
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نجلة اللواء عبدالعزيز الفغم تتحدث عن والدها بكلمات مؤثرة (فيديو)
أنور قرقاش - ارشيفية
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الفجر
 
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تداول ناشطون على موقع ”تويتر“ تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لابنة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنعى فيه والدها بكلمات مؤثرة.

وقالت ابنة الفغم في التسجيل: ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من اليوم، إنه في مساء يوم السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، يحمل الجنسية السعودية.

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.
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