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طلاب صيدلة المنوفية في زيارة ميدانية لإحدى شركات الأدوية (صور)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:10 م
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طلاب صيدلة المنوفية في زيارة ميدانية لإحدى شركات الأدوية (صور)
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أحمد الباهي
 
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نظمت كلية الصيدلة جامعة المنوفية زيارة ميدانية لشركة ايبيكو للأدوية فرع ببنها، وذلك تحت رعاية الدكتورة وفاء زهران عميدة الكلية.

قام بالزيارة الدكتور هيثم ميمون وكيل الكلية للدراسات العلياوالبحوث، والدكتور احمد دنيا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من طلاب الكلية.

تأتي الزيارة في إطار حرص كلية الصيدلة على التواصل المستمر مع أحد قلاع صناعة الأدوية في مصر ودعم الصناعة الوطنية.

أعرب الدكتور هيثم ميمون وكيل الكلية عن سعادته بوجوده وسط ممثلي الشركة وبالتعاون الدائم بينهم، لإكساب الطلاب خبرة عملية.

كما أكد الدكتور أحمد دنيا وكيل الكلية لخدمة المجتمع، بأن الوفد قد شارك احتفال الفرع بتخريج الطلاب المتميزين من طلبة كلية الصيدلة، واللذين أنهوا التدريب الصيفي بالشركة خلال صيف 2019.

كان في استقبال الوفد الدكتور مدحت صبري مدير فرع بنها، الدكتور محمد حسين حلبي مدير مكتب الدلتا، الدكتور سيد مراد مدير دعاية منطقة بنها، الدكتور محمد كرم مدير دعاية منطقة بنها.

أعرب كل من الدكتور مدحت صبرى والدكتور محمد حلبى بسعادتهم بمشاركة كلية الصيدلة جامعة المنوفية في هذة الزيارة، وأن شركة ايبيكو دائمًا سباقة في تدريب طلاب الكلية في جميع فروعها، وفي نهاية الزيارة تم توزيع شهادات تقدير على الطلاب الذين اجتازو الدورة التدريبية في شركة إيبيكو.
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