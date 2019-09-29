ميسي ورباعي برشلونة يضعون فالفيردي في ورطة كبيرة

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، موقف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم فريق برشلونة الإسباني ورباعي الفريق من مواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، جوردي ألبا، أصبحت مشاركته شبه مؤكدة في هذه المواجهة القوية أمام متصدر الدوري الإيطالي "سيريا آي"، بعد تعافيه من الإصابة.





واضافت الصحيفة أنه بالنسبة لثلاثي خط الهجوم: ميسي وعثمان ديمبيلي وإنسو فاتي، فإن الجهاز الطبي يتعامل بالكثير من الحذر مع حالاتهم، لكي لا تتفاقم مشاكلهم، خاصة أن الثنائي، ميسي وديمبيلي، قد عانوا من إصابتين خلال أسابيع، ولا يبدو أن هناك رغبة بالمخاطرة بهم.





بينما أنسو فاتي فقد أصبح يتعرض لضغوطات كبيرة، والتسريع بعودته في مثل هذه الظروف أمر غير مفضل لدى الجهاز الفني.



