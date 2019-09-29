السلطات العراقية تمنع إزاحة الستار عن تمثال قائد عسكري بارز

Advertisements

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، بأنها لن تزيح الستار عن تمثال للقائد العسكري البارز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في مدينة الموصل، رغم إكماله قبل أشهر وجاهزيته للافتتاح.



وأوضح بيان منسوب لمجموعة تدعى "شباب نينوى": للأسف بعد أن تم تجهيز وتحشيد الناس وبعد تنسيق وتواصل مستمر مع الجهات المعنية، تفاجأنا بوصول برقية عاجلة من العاصمة بغداد بمنع إزاحة الستار عن تمثال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بحجة مراعاة مشاعر بقية القادة، الذين شاركوا بعملية التحرير الخاصة بالموصل.



وأضاف البيان، في الوقت الذي نؤكد فيه على احترام التعليمات، التي تصدر من قيادة جيشنا الباسل وقواتنا الأمنية الموقرة بشكل تام، كنا نتمنى أن يتم التعامل مع هذه القضية الوطنية، التي تمثل العراق وحده بدون أي تمييز بطريقة أكثر كياسة واحترام لإرادة الناس في محافظة نينوى حيث تقع الموصل.



وأشار إلى أنه تم إلغاء عملية رفع الستار تماشيا مع التعليمات الصادرة، مبينا "سنكتفي بإجراء وقفة تضامنية سريعة مع الفريق الساعدي وقضيته".



وتصدر اسم الساعدي في الأيام الأخيرة الأخبار داخل البلاد بعد أن أحاله رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الذي يشغل منصب نائب قائد العمليات في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إلى وزارة الدفاع.



ويعتبر الساعدي أحد أبرز قادة التحرير وقاد العشرات من المعارك ضد تنظيم داعش، كما يمتلك شعبية كبيرة في العراق دفعت في أوقات كثيرة محبيه إلى ترشيحه لرئاسة الحكومة.



وكشف كتاب رسمي تناقلته وسائل إعلام الجمعة عن إحالة الفريق الركن الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب، إلى إمرة وزارة الدفاع وهو الأمر، الذي استهجنه شخصيا واعتبرة إهانة.

