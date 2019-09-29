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يلا شوت NOW مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS NQW رابط ماتش بيراميدز بدون تقطيع

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:53 م
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يلا شوت NOW مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS NQW رابط ماتش بيراميدز بدون تقطيع
مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم
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مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد بث مباشر مساء اليوم 29 من سبتمبر فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى آياب دور الـ32 من البطولة Pyramids vs youth sports فى مواجهة شديدة القوة يسعى كلا منهم لحسم اللقاء لصالحه مشاهدة مباريات اليوم  بث مباشر لايف.

مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد
مشاهدة مباراة بيراميدز مع شباب رياضي بلوزداد فى نقل مباشر لايف ضمن منافسات الدور ال32 من البطولة الافريقية فى توقيت الساعة السابعة الا الربع مساء بالتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة الثامنة الا الربع مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع .

خدمة مجانية لمتابعى وعشاق الفريقين وكرة القدم الافريقية والعربية نتابع مباريات البطولة الافريقية حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية.

الكونفدرالية الأفريقية
مباراة بيراميدز مع شباب رياضي بلوزداد
توقيت 18:45 فى القاهرة
توقيت 19:45 فى السعودية


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المزيد عن: رياضة رابط ماتش بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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