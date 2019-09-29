ممدوح مشعل العلي.. تفاصيل نارية حول قاتل "عبدالعزيز الفغم" حارس الملك سلمان

يوم حزين على المملكة بعد مقتل اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي الوفي للملك سلمان، والذي قتل مساء أمس السبت على يد مواطن سعودي الجنسية يدعى" ممدوح بن مشعل آل علي" ، عقب مشاجرة معه في منزل صديقه، وحينها خيم الحزن على المملكة، وأطلق نشطاء موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" آلاف التغريدات تعبيراً عن محبتهم للفقيد.

ولكن هناك سؤال ظل يتردد على ألسنة الجميع، منذ أن ذاع خبر مقتل اللواء بن عبد العزيز، الأ وهو " من هو قاتل عبد العزيز" حارس الملك، ومن هي عائلته.

آل علي

هذا السؤال تردد كثيراً اليوم على ألسنة أهل المملكة، بالرغم من إعلان المملكة اسم المشتبه به بقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم.

وحينها، تداول العديد من رواد "تويتر" صورة قالوا إنها لـ"قاتل الفغم"، مشيرين إلى أنه "ابن عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل آل علي، وعمته الأميرة مشاعل بنت ممدوح آل علي، طليقة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأخ الشقيق للملك سلمان، إلا أن أحدا لم يؤكد صحة هذه المعلومات المتداولة عبر منصات "السوشيال ميديا".

وتداولت حسابات بمواقع التواصل معلومات عن القاتل وصورة له، حيث كتب حساب باسم خالد بن محمد "هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح آل علي".

ولفت مغردون بتويتر إلى أن "آل علي" عائلة معروفة من بطون شمر كانوا يحكمون حائل قبل حكم بن رشيد.

صورة المنزل

كما تداول المغردون عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور لمكان مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين.

وظهر في الصور منزل صديق الفغم الذي وقع فيه الحادث بعد ان طوقته الجهات الأمنية.

وكتب المغردون على الصورة:" لحظة تواجد الجهات الامنية وتطويق منزل صديق اللواء عبدالعزيز الفغم اثناء تحصن الجاني داخل المنزل في حي الشاطئ بجدة ومبادرته بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن ومحاولته للهروب مما أدى إلى مقتله".

قتل بسلاح ناري

واليوم استيقظت المملكة على نبأ وفاة اللواء الفقيد، وتعود تفاصيل الواقعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه في مساء يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

مواصلة التحقيقات في القضية

ومن جانبه ذكرالمتحدث الإعلامي باسم الشرطة، في بيان له:"عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة"، موضحا أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في القضية".

صلاة الجنازة

كما أعلنت عائلة الفقيد، أن صلاة الجنازة عليه ستقام في في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء؛ فيما تستقبل المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية عن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان، مؤكدة الداخلية أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

أخر مقطع فيديو له

وعقب ذلك غرد نشطاء موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" على نطاق واسع، حزناً على الفقيد، وتداولوا مقطع فيديو للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويظهر في المقطع، الذي التقطه أحد المارة، "الفغم" يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة؛ وذلك قبل وفاته بأيام قليلة.

وعبر وسم #عبدالعزيز الفغم الذي ضج بأكثر من 800 ألف تغريدة، قدّم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين؛ فيما تداول أخرون صور ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة؛ مُشيدين بما قدّمه للوطن من خدمات جليلة.