بعد مقتل جنة.. برلماني يعلن عن أول مشروع قانون عن الحضانة والطفل

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أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون يتعلق بادخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانوني الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب في أول جلسة يعقدها البرلمان بعد غدٍ الثلاثاء في دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.



جاء ذلك الإعلان عقب واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.



وأدان النائب علاء عابد في تصريحات للمحررين البرلمانيين هذه الواقعة التى هزت وجدان الرأى العام، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ "حق التأديب الشرعى" الواردة في الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف إضافة إلى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة وتوقيع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الأطفال لأى سبب من الأسباب.



وقال "عابد" إننى سأتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ليكون أول ملف تناقشه اللجنة وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرةن مشيرا إلى أنه كمحامٍ سوف يتابع أحداث هذه الواقعة للقصاص للطفلة جنة.