ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة صلاح محسن بالمران

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:59 م
Advertisements
طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة صلاح محسن بالمران
صلاح محسن
Advertisements
طباعة
محمد الصو وعلي نبوي
 
Advertisements
أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على أن إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق؛ بسيطة وعاد لاستكمال المران بصورة طبيعية.

وكان محسن؛ خرج مصابا خلال مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة؛ قبل أن يتلقى الاسعافات الأولية ويعود للمشاركة بصورة طبيعية.

وجاءت إصابة صلاح محسن بعد تدخل قوي من علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، حيث تدخل خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل إسعاف اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
 
وفاز الأهلي على كانو سبورت، أمس السبت، بأربعة أهداف نظيفة على ملعب برج العرب، واستطاع التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

على جانب آخر انتظم صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأهلي الجماعي المقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك صالح في التقسيمة التي خصصها رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والتي تضمنت جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام كانو سبورت أمس بشكل أساسي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم عقب مواجهة كانو سبورت أمس، حيث خاض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بطل غينيا الاستوائية، تدريبات استشفائية اليوم الأحد، وفقا للبرنامج البدني الذي يضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وينفذه اللاعبون عقب المباريات، بينما يؤدي باقي لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس مرانهم بشكل فني وبدني كامل استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي؛ يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر؛ ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري للممتاز.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
0
x
15:30
0
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
0
x
15:30
0
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
1
x
15:00
0
جنوى
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status