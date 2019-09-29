حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بمركز ملوي بالمنيا



تواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، جهودها فى إزالة التعديات بالبناء على الأرض الزراعية ورفع الاشغالات بالمركز، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام.



وقال اسماعيل الفحام رئيس المركز،إن الحملة أسفرت عن إزالة حالة تعدى على مساحة 18 سهم بحوض الجزاربالمدينة، وإزالة حالة تعدى على أرض أملاك دولة على مساحة (400م2) مبانى بقرية صندفا،وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الامر للجهات المختصة لاتخاذ مايلزم حيال المخالفين.



وأضاف رئيس المركز،ان الوحدة المحلية لاتألو جهدًا فى ضبط ووقف حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الشعب أوالدولة.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في إزالة التعديات والإشغالات على أراضى أملاك الدولة في إطار الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



قال وجدي زقزوق رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء 4 عقارات مخالفة للقانون 119 لسنه 2008، وتم التحفظ على معدات البناء وتم تحرير محضر بالواقفة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.



وأضاف إن الوحدة المحلية تستمر في الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات.



وفى سياق متصل، ضبطت الوحدة المحلية لمركز ملوي عددا من المخالفات التموينية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والأمن الصناعي والجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية وتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش ومنع جشع التجار وردع المخالفين.



تاصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في رفع المخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية، حيث نفذت حملة بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.أوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، ان أعمال النظافة ورفع المخلفات شملت قري ابشادات والروضة والمعصرة ودير البرشا حيث تم رفع 270 طن من القمامة والمخلفات الصلبة.من جانب آخر، قامت الوحدة المحلية بتركيب كشافات وشد أسلاك وصيانة أعمدة الإنارة وذلك حفظًا علي سلامة أرواح المارة من المواطنين والمركبات وتفادي وقوع أي حوادث.وفى ذات السياق، تم إزالة 4حالات تعدى على الأرض الزراعية بمجلس قروي نواي بمساحة 14قيراط و11سهم.