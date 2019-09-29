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جماهير برشلونة تطالب بضم نجم باريس سان جيرمان

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:48 م
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جماهير برشلونة تطالب بضم نجم باريس سان جيرمان
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مقطع فيديو ظهر فيه الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة وهو يتحدث مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وتساءل المهاجم الفرنسي عن أحوال البرسا، قائلًا:"هل الأجواء جيدة في برشلونة؟".

وابتسم دي يونج الذي يلعب في مركز محور الهجوم، قائلاً: "نعم جيدة جداً"

ليغلق النجم الفرنسي قائلاً: "لكنها صعبة هذه الأيام (ضاحكا)، أراك لاحقاً".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الهولندي نجح في التأقلم سريعاً مع البلوجرانا وبدأ في تعلم اللغة الإسبانية بسرعة كما قدم بمستوى جيد في المباريات الماضية رغم أنه لا يشارك في مركزه الأصلي وهو لاعب الارتكاز الصريح.

وأجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية استفتاءً بشأن الصفقة التي تريد الجماهير أن يعقدها برشلونة بالموسم المقبل وصوت الأغلبية لل كيليان مبابي، حيث حصل على أكثر من 91% من الأصوات بينما لم يحصد نيمار دا سيلفا أكثر من 7.8% وحث باقي المشجعين على ضرورة بحث النادي عن صفقة أخرى بعيداً عن لاعبا باريس سان جيرمان.

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