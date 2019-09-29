فايلر يخصص فقرة للتسديد على مرمى في مران الأهلي
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:51 م
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقاد المدرب السويسري فقرة التصويب على المرمى التي شارك فيها لاعبو الفريق الأحمر، في إطار التحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.
صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي وتدريبات استشفائية للأساسيين
انتظم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وكان صالح قد غاب عن مران لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة كانو سبورت على يومين متتاليين، ليعود وينتظم في مران اليوم.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، حيث رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على كانو سبورت بطل غينيا الاستوئية.
وحقق الأهلي مساء أمس السبت فوزًا كبيرًا على كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف نظيفة ليتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وفي نفس السياق أدى لاعبو الأهلي الذي شاركوا في مباراة الأمس تدريبات استشفائية اليوم الأحد على هامش المران.
وخاض لاعبو الأهلي تدريباتهم الاستشفائية بجلسة في الجيم، ثم تدريبات بالجري حول الملعب.
أما اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس والبدلاء فقد خاضوا تقسيمة قوية تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وقاد المدرب السويسري فقرة التصويب على المرمى التي شارك فيها لاعبو الفريق الأحمر، في إطار التحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.
صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي وتدريبات استشفائية للأساسيين
انتظم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وكان صالح قد غاب عن مران لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة كانو سبورت على يومين متتاليين، ليعود وينتظم في مران اليوم.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، حيث رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على كانو سبورت بطل غينيا الاستوئية.
وحقق الأهلي مساء أمس السبت فوزًا كبيرًا على كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف نظيفة ليتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وفي نفس السياق أدى لاعبو الأهلي الذي شاركوا في مباراة الأمس تدريبات استشفائية اليوم الأحد على هامش المران.
وخاض لاعبو الأهلي تدريباتهم الاستشفائية بجلسة في الجيم، ثم تدريبات بالجري حول الملعب.
أما اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس والبدلاء فقد خاضوا تقسيمة قوية تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements
- تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي
- تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي
- رباعي المنتخب الأوليمبي يغيب عن مران الأهلي وجلسة لنيدفيد وربيعة
- في أول تجربة لفايلر.. الأهلي يواجه المنيا وديًا الجمعة المقبل
- طلب فايلر من نجوم الأهلي قبل موقعة الزمالك
- بعد غياب طويل.. ثنائي الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية
- مران الأهلي.. تدريبات بدنية شاقة وفايلر يعقد جلسة مع الجهاز المعاون
- كواليس جلسة فايلر مع أزارو في الأهلي
- سر اجتماع رينيه فايلر بمهاجم الأهلي
- إقبال جماهير ضعيف في مدرجات برج العرب قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت
المزيد عن: فايلر الأهلي أخبار الاهلي أخبار الأهلي اليومتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر