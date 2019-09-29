جولات مكوكية لوزير الرياضة بالسلام والنهضة والهايكستب وناصر (صور)

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارات ميدانية لـ 6 مراكز شباب لمتابعة الأعمال الانشائية بتلك المراكز والوقوف على ما تقدمه من خدمات لنشء وشباب مصر.



وزار وزير الشباب والرياضة مركز شباب أهالينا، ومشروع اﻹسكان الإجتماعي بحي السلام أول، بالإضافة للقيام بجولات ميدانية بمراكز شباب النهضة والهايكستب والسلام ثالث ومنشأة ناصر، تفقد فيها المباني الادارية وحمامات السباحة، والملاعب القانونية والخماسية، ومناطق حدائق الاطفال، والمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء، والصالات متعددة الأغراض، وصالات الأنشطة بتلك المراكز، بالإضافة إلى افتتاح ملعبي قانوني وخماسي بمركز شباب السلام أول.



ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة بتفعيل الأنشطة التي تخدم شريحة النشء والشباب والأسر داخل تلك المراكز، مشددًا على ضرورة تكثيف الصيانة الدورية بتلك المراكز للحفاظ علي كفاءتها.



وأكد "صبحي" على أن استراتيجية الوزارة تهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تستوعب فئات المجتمع كافة، وأن تشجع الشباب على ممارسة الرياضة واستثمار طاقاتهم.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة مهتمه بتنمية الانسان في تلك المناطق تماشيًا مع توجهات الدولة، مبينًا أن مراكز شباب تلك المناطق تخدم شريحة كبيرة من الشباب والأسر ساكني مشروعات الإسكان بالإضافة إلى السكان المجاورين لتلك المراكز.



ورافق وزير الشباب والرياضة في الزيارة كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، الدكتور أشرف البجيرمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.