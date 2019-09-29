ننشر قرارات مجلس جامعة الفيوم

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عقد مجلس جامعة الفيوم، جلستة رقم ١٦٤ برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة وبعضوية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور سعد نصار، والدكتور عبد الحميد عبد التواب، وبحضور أعضاء المجلس من النواب والعمداء.



وتضمنت الجلسة التصديق علي العديد من القرارات المهمة منها الموافقة علي منح درجات البكالوريوس في العلوم علي اللائحة الجديدة دور سبتمبر ٢٠١٩، وكذلك الموافقة علي منح درجة البكالوريوس بكلية الخدمة الإجتماعية بنظام التعليم المفتوح لطلاب جامعتي بني سويف والمنيا دور يوليو ٢٠١٩.



كما تمت الموافقة علي منح درجة الليسانس في الترجمة بنظام التعليم المفتوح بكلية الآداب دور مايو ٢٠١٩، علي أن تتم مراجعتها من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.



كما أنه تم خلال الجلسة النظر في توصية مجلس شؤون التعليم والطلاب، بالموافقة على الأستعانة بالإداريين من داخل الجامعة من حملة الدكتوراة في الخدمة الإجتماعية للإشراف علي التدريب الميداني ويعمم علي باقي الكليات ذات الصلة.



كما وافق المجلس علي قبول تبرع الأمير مصطفي حسن للمستشفي المتبرع بها بجهاز أشعة بمبلغ 518802 جنيها ً.



وتم قبول التبرع المقدم من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وهو عبارة عن الحاسب الفائق وسوبر كمبيوتر ماركة IBM طراز blue لصالح شعبة هندسة الحاسبات بقسم الهندسة الكهربية بالكلية.



