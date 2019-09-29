ننشر قرارات مجلس جامعة الفيوم
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:47 م
Advertisements
ريهام على
Advertisements
Advertisements
عقد مجلس جامعة الفيوم، جلستة رقم ١٦٤ برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة وبعضوية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور سعد نصار، والدكتور عبد الحميد عبد التواب، وبحضور أعضاء المجلس من النواب والعمداء.
وتضمنت الجلسة التصديق علي العديد من القرارات المهمة منها الموافقة علي منح درجات البكالوريوس في العلوم علي اللائحة الجديدة دور سبتمبر ٢٠١٩، وكذلك الموافقة علي منح درجة البكالوريوس بكلية الخدمة الإجتماعية بنظام التعليم المفتوح لطلاب جامعتي بني سويف والمنيا دور يوليو ٢٠١٩.
كما تمت الموافقة علي منح درجة الليسانس في الترجمة بنظام التعليم المفتوح بكلية الآداب دور مايو ٢٠١٩، علي أن تتم مراجعتها من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.
كما أنه تم خلال الجلسة النظر في توصية مجلس شؤون التعليم والطلاب، بالموافقة على الأستعانة بالإداريين من داخل الجامعة من حملة الدكتوراة في الخدمة الإجتماعية للإشراف علي التدريب الميداني ويعمم علي باقي الكليات ذات الصلة.
كما وافق المجلس علي قبول تبرع الأمير مصطفي حسن للمستشفي المتبرع بها بجهاز أشعة بمبلغ 518802 جنيها ً.
وتم قبول التبرع المقدم من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وهو عبارة عن الحاسب الفائق وسوبر كمبيوتر ماركة IBM طراز blue لصالح شعبة هندسة الحاسبات بقسم الهندسة الكهربية بالكلية.
وتضمنت الجلسة التصديق علي العديد من القرارات المهمة منها الموافقة علي منح درجات البكالوريوس في العلوم علي اللائحة الجديدة دور سبتمبر ٢٠١٩، وكذلك الموافقة علي منح درجة البكالوريوس بكلية الخدمة الإجتماعية بنظام التعليم المفتوح لطلاب جامعتي بني سويف والمنيا دور يوليو ٢٠١٩.
كما تمت الموافقة علي منح درجة الليسانس في الترجمة بنظام التعليم المفتوح بكلية الآداب دور مايو ٢٠١٩، علي أن تتم مراجعتها من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.
كما أنه تم خلال الجلسة النظر في توصية مجلس شؤون التعليم والطلاب، بالموافقة على الأستعانة بالإداريين من داخل الجامعة من حملة الدكتوراة في الخدمة الإجتماعية للإشراف علي التدريب الميداني ويعمم علي باقي الكليات ذات الصلة.
كما وافق المجلس علي قبول تبرع الأمير مصطفي حسن للمستشفي المتبرع بها بجهاز أشعة بمبلغ 518802 جنيها ً.
وتم قبول التبرع المقدم من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وهو عبارة عن الحاسب الفائق وسوبر كمبيوتر ماركة IBM طراز blue لصالح شعبة هندسة الحاسبات بقسم الهندسة الكهربية بالكلية.
Advertisements
- ننشر صحيفة الطعن على قرار إلغاء التعليم المفتوح (مستندات)
- بدء التسجيل للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"حاسبات ومعلومات الفيوم"
- محافظ الشرقية يترأس اجتماع جامعة قناة السويس
- جامعة الفيوم تستقبل لجنة التعلم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات (صور)
- تنفيذ مركز ضمان الجودة لمشروعات الأيزو وفهرسة الوثائق المؤسسية بجامعة جنوب الوادي
- جامعتا سوهاج والمصرية للتعلم الإليكتروني توقعان بروتوكول لتعزيز التعاون العلمي
- رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا يكرم الفائزين بـ"كأس المعرفة"
- جامعة عين شمس تحصل على المستوى الأول في جميع المجالات بالدورة الكشفية القمية الثلاثين
- جامعة عين شمس تناقش تطوير مراكز ذوي الإعاقة بالتعاون مع "إميديست"
المزيد عن: مصر جامعة الفيوم تعليم اخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر