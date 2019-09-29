تحت شعار "مصر جميلة" استمرار رالي الدراجات النارية "ميجا 9" بالغردقة (صور)

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استمرار فعاليات رالي الدراجات النارية بمدينة الغردقة، تحت شعار "مصر جميلة"، "ميجا رايد 9" تحت رعاية نقابة المرشدين السياحين ومحافظة البحر الأحمر، بمشاركة 300 دراجًا من محافظات مصر، ودول عربية مثل السعودية لبنان عمان ليبيا الاردن والكويت والعراق ودول أوربية مثل المانيا وانجلترا وروسيا واوكرانيا وتشيك وبولند.



وقال "محمد خوانكي" منظم الرالي بعد نجاح ميجا رايد"5" في الغردقة عام 2018، تم تنظيم رالي ميجا رايد"9" 300 دراجًا من محافظات مصر المختلفة، بواقع 24 فريقًا، وكذلك دراجين من دولة السعودية لبنان عمان ليبيا الاردن والكويت والعراق ودول اخرى عربية واوربية المانيا وانجلترا وروسيا واوكرانيا وتشيك وبولند.



وأضاف الخونكي، تجول الرالى الي المناطق الجميلة والجذابة في مدينة الغردقة منها المارينا الجديده وسهل حشيش والمدينة الاولمبية والمدينة الشباب بالغردقة وعدد من الأماكن الأخرى وتنشيط السياحة، موضحًا جاء تنظيم هذا الرالي تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للسياحة.



وتابع الخوانكي ان الرالي انطلق يوم 27 سبتمبر حتي 30 سبتمبر، وانه سيتم عمل مسيرة داخل معالم الغردقة لتنشيط السياحة ويقام احتفال للمشاركين بمسرح ممش النصر وسط مدينة الغردقة السياحية.



وقال مصدر بوزارة الشباب والرياضة، انه من المقرر حضور الدكتور "اشرف صبحي" وزير الشباب الرياضة فاعليات الرالي.



وكانت مدينة الغردقة السياحية استقبلت عددًا من الرالي ومنها رالي ميجا "5" عام 2018 الذي حقق ترويج سياحي لمحافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة السياحية، لابراز معالم المحافظة السياحية لتنشيط السياحة.



ومن جانبه قال عصام على الخبير السياحي، فعاليات الرالي بجميع أنواعه تعمل على الترويج السياحى للبحر الأحمر، مؤكدا مثل هذه الفعاليات تبعث برسالة لجميع دول العالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان وستظل بلد الأمن والأمان.



وأضاف الخبير السياحي، على الجهات المختصة استغلال تلك الفعاليات للترويج الأمثل للسياحة.



وأشار عصام على الخبير السياحي، هذه الفعاليات تعمل على الرواج السياحي وتصدير الصورة الحقيقية عن السياحة في البحر الأحمر بصفه عامه ومدينة الغردقة بصفة خاصة، موضحًا أن الغردقة أصبحت مقصدًا لجميع الألعاب الرياضية لما شهدته المدينة من أحداث رياضية كثيرة في الفترة الأخيرة.