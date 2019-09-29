نابولي يقهر بريشيا.. بالوتيلي يسجل ويرد على العنصرية بـ"ابنته" (فيديو وصور)

خطف فريق نابولي فوزًا ثمينًا على ضيفه بريشيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.





انتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين الأول كان في الدقيقة 13 عن طريق مارتينز بعد تمريرة من كاييخون بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب مانولاس في الدقيقة الأخيرة ورد بريشيا عن طريق المهاجم بالوتيلي في الدقيقة 67 والذي رد على الهتافات العنصرية بحمل ابنته وهي ترتدي قميص نابولي.

بذلك النتيجة يرتفع رصيد نابولي للنقطة 12 ويبقى في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما توقف رصيد بريشيا عند النقطة السادسة وتراجع للمركز ال 11.