ضربة موجعة لـ"زيدان" قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

تعرض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد لضربة جديدة قبل مباراة كلوب بروج البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وغاب البرازيلي مارسيلو ظهر أيسر الفريق عن التدريب الجماعي وأصبحت احتمالية عودته للعب أمام كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا أصعب، وذلك عقب جلسة من تدريبات التعافي للاعبين الأساسيين بديربي مدريد.





وعقب تعادله سلبيا في معقل أتلتيكو مدريد مساء السبت، عاد الملكي صباح للتدريب استعدادًا لثاني جولات التشامبيونز ليج، واضعًا نصب عينيه ضرورة الفوز عقب انطلاقته السيئة بالبطولة بسقوطه المدوي بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.





ومازال اللاعب البرازيلي يعاني من متاعب تتعلق بإصابته العضلية التي كان يتعافى منها، وقد تدرب صباح الأحد منفردًا.





وأجرى اللاعبون الأساسيون بمباراة الديربي تدريبات للتعافي، بينما أجرى البدلاء ومن لم يشاركوا تمرينات أكثر شدة، وكذلك الكرواتي لوكا مودريتش الذي ظهر في آخر دقائق بمواجهة الأتلتي، وإيسكو ألاركون الذي يتطلع لأن يكون من بين مستجدات زيدان في قائمة بروج.





وانضم لاعبا الرديف دييجو ألتوبي وميجل جوتييريز للمران الجماعي، الذي غاب عنه المصابان ماركو أسينسيو والفرنسي فيرلاند ميندي ليواصلا عملية تعافيهما.