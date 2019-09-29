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هيئة "جائزة الإعلام السعودي" تبدأ استقبال الأعمال المرشحة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:24 م
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هيئة جائزة الإعلام السعودي تبدأ استقبال الأعمال المرشحة
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بدأت هيئة جائزة الإعلام السعودي استقبال الأعمال المرشحة الواردة إليها، التي جرى تقديمها من قبل المشاركين عبر الموقع المخصص (www.saudimf.com).

 

وكانت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي الذي سيقام يومي 2 و3 ديسمبر 2019م، بدأت استقبال المشاركات مطلع الشهر الحالي، قبل أن تعلن فترة تمديد التقديم على الجائزة حتى 7 أكتوبر المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها.

 

وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي، أن لكل فئة من فئات المسابقة لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل، متوقعاً أن يكون هناك مجال رحب للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.

 

يذكر أن الجائزة تضم ست فئات، هي: الصحافة "الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي"، والإنتاج المرئي "الحوار، التقرير التلفزيوني"، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.

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