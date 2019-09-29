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البورصة تعوض خسائرها وتربح 20.9 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:01 م
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البورصة تعوض خسائرها وتربح 20.9 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي  جلسات الأسبوع، بإرتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بمشتريات  المصريين والعرب، وتعافت البورصة اليوم وعوضت الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوع الماضي بعد عودة جدية للأستقرار والأمان ومع قرارا البنك المركزي بتخفيض الفائدة والذي جذب فئة كبيرة من المؤسسات المصرية للأستثمار قي البورصة ، وربحت  البورصة اليوم  نحو 20.9 مليار جنيه ليصل  رأس مالها السوقي إلى مستوى 716.713 مليار جنيه.

جلسة المنتصف : المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 3.31% اليوم

وقفز مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة،و زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 454 نقطة.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 545.2 مليون ورقة مالية بقيمة 932 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.4 ألف عملية لعدد 174 شركة،وارتفعت أسهم 144 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفض سهم وحيدا، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 879 ألف جنيه، مليون جنيه، 104.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 70.6 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه، على التوالى،  وأستحوذت تعاملات المصريين  علي نسبة 77.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.51%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.27%.

 

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