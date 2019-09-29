المصري البورسعيدي ينفي وفاة سمير حلبية

كذب مسؤولو النادي المصري البورسعيدي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية في الشارع البورسعيدي حول وفاة سمير حلبية رئيس النادي المصري، أثناء إجرائه لعملية جراحية بالقلب خلال تواجده بالعاصمة الفرنسية "باريس".









وأكد اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي المصري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي البورسعيدي بصحة طيبة للغاية موضحًا أنه متواجد حالياً بفرنسا للخضوع لفحوصات طبية دورية يجريها في مثل هذا الوقت من كل عام، نافياً الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي بورسعيد والذي تحدث عن وفاته أثناء اجراءه لعملية جراحية بالقلب خلال تواجده بفرنسا.









وأهاب اللواء محمود المر بعشاق وجماهير النادي المصري عدم الإلتفات إلى الأخبار التي يتم تداولها عبر الصفحات المجهولة والتي تهدف إلى إثارة الجماهير بما تنشره دوماً من أخبار مغلوطة ولا صحة لها.









من ناحية أخري يخوض فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه إيهاب جلال مواجهة قوية ضد فريق ماليندي بطل زنجبار، حاليًا على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن منافسات إياب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.









وانتهت مباراة الذهاب بين المصري البورسعيدي، وفريق ماليندي، بفوز كاسح للفريق المصري بنتيجة 4-1 مما يجعله صاحب الحظوظ الأوفر للتأهل لدور الـ32 الثاني ببطولة الكونفيدرالية، حيث يحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حسم تأهله للدور التالي بالبطولة بشكل رسمي.









ويخوض إيهاب جلال مدرب المصري مباراة الإياب أمام فريق ماليندي بتشكيل مكون من:









حراسة المرمى: أحمد مسعود









خط الدفاع: كريم العراقي وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمر كمال









الوسط: عمرو موسى وحسن علي وحسن رجب وإسلام عطية.









الهجوم: أوستن أموتو وأحمد ياسر













الجدير بالذكر أن المصري البورسعيدي تعادل 1-1 في مباراته الأولي بالدوري الممتاز بالموسم الحالي أمام فريق حرس الحدود، وحصد نقطة وحيدة، يحتل بها المركز العاشر، وينتظر الفريق مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية للبطولة يوم الأربعاء المقبل 2 أكتوبر.



