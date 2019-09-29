2 أكتوبر.. "ذا باند" على مسرح الحكمة بساقية الصاوي

أعلن الفنان حسن المصري مؤسس فرقة "ذا باند" عن موعد حفل الفرقة المرتقب على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بحي الزمالك وسط العاصمة، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر المقبل الساعة الثامنة مساءً.

وقد صرح المصري أن الفرقة انهت تجهيز مجموعة من الاغاني الجديدة سيقدمونها لأول مرة للحضور، الى جانب اختيار اشهر اغاني الفرقة والتي لها اثر مع الجمهور نتيجة تلامسها مع مشاكلهم الحياتية الاجتماعية والتي يعاني من الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام فيسخرون منها بشكل معاصر لتكون مسك ختام الحفلة.

وأضاف حسن المصري انه من ضمن الأغاني الجديدة التي سيتم تقديمها اغاني: وش تاني، دونجوان، مش بتحب، انا مش مشهور، وستكون مفاجآة الحفل كالعادة تقديم مواهب جديدة ليتعرف عليها الجمهور من خلالهم مثل: مغنى الراب ميدو مجدي والمغني محمد حجو.

الجدير بالذكر ان فرقة "ذا باند" تتكون من ٨ أفراد، هم: حسن المصري- فوكال وجيتاريست، مارتن أيمن – كيبورد، كمال محمد - عازف كمان، فادى نبيل - باص جيتار، احمد اسامة – درامز، منة – طبلة، محمد جمال – إيقاع، احمد ماندي - ليد جيتار.