اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في لبنان
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 ، في البنان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في لبنان
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 54.546 ليرة ، والذهب "عيار21"، 63.638 ليرة ، وسعر "عيار 24" 72.727 ليرة .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.364 ليرة للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البنان.
بعد انخفاضه لليوم الثالث.. أسباب تراجع أسعار الذهب في سوق الصاغة
اسعار الذهب
اليوم الأحد 29-9-2019 في البنان
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة
لبنانية
|
عيار الذهب
|
48.13$
|
72.727
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.12$
|
66.667
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.12$
|
63.638
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.10$
|
54.546
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.08$
|
42.424
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.07$
|
36.364
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.497$
|
2.261.816
|
اسعار أوقية الذهب
|
336.93$
|
509.103
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.132$
|
72.727.261
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ ليرة لبنانية
عيار 14
عيار 18
عيار 21
عيار 24
اليوم
42.424
54.546
63.638
72.727
28سبتمبر
43.316
55.407
65.476
74.542
27 سبتمبر
43.559
55.720
64.840
73.959
26 سبتمبر
42.562
54.723
63.845
72.963
25 سبتمبر
43.360
55.749
65.041
74.330
24 سبتمبر
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