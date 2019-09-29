يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 ، في البنان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 54.546 ليرة ، والذهب "عيار21"، 63.638 ليرة ، وسعر "عيار 24" 72.727 ليرة .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.364 ليرة للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البنان.













بعد انخفاضه لليوم الثالث.. أسباب تراجع أسعار الذهب في سوق الصاغة









اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في البنان

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية عيار الذهب 48.13$ 72.727 اسعار الذهب عيار 24 44.12$ 66.667 سعر الذهب عيار 22 42.12$ 63.638 اسعار الذهب عيار 21 36.10$ 54.546 اسعار الذهب عيار 18 28.08$ 42.424 سعر الذهب عيار 14 24.07$ 36.364 سعر الذهب عيار 12 1.497$ 2.261.816 اسعار أوقية الذهب 336.93$ 509.103 اسعار جنيه الذهب 48.132$ 72.727.261 اسعار كيلو الذهب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية .





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ ليرة لبنانية



