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اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في لبنان

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:54 م
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اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في لبنان
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 ، في البنان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019  في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 54.546 ليرة ، والذهب "عيار21"، 63.638 ليرة ، وسعر "عيار 24" 72.727 ليرة  .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.364 ليرة للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء  في البنان.




بعد انخفاضه لليوم الثالث.. أسباب تراجع أسعار الذهب في سوق الصاغة



اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في البنان

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية  

عيار الذهب

48.13$

72.727

 اسعار الذهب عيار 24

44.12$

66.667

سعر الذهب عيار 22

42.12$

63.638

اسعار الذهب عيار 21

36.10$

54.546

اسعار الذهب عيار 18

28.08$

42.424

سعر الذهب عيار 14

24.07$

36.364

سعر الذهب عيار 12

1.497$

2.261.816

اسعار أوقية الذهب

336.93$

509.103

اسعار جنيه الذهب

48.132$

72.727.261

اسعار كيلو الذهب

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة بـ ليرة لبنانية


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

42.424

54.546

63.638

72.727

 28سبتمبر

43.316

55.407

65.476

74.542

27 سبتمبر

43.559

55.720

64.840

73.959

26 سبتمبر

42.562

54.723

63.845

72.963

25 سبتمبر

43.360

55.749

65.041

74.330

24 سبتمبر

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