بيان عاجل من "قطار الحرمين" بشأن حريق محطة جدة
أصدرت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، بيانًا أكدت فيه وقوع حادث حريق في محطة جدة في الثانية عشرة والنصف وخمس دقائق من ظهر اليوم الأحد.
وقالت إدارة مشروع
قطار الحرمين في بيان صادر عنها اليوم، إن الدفاع المدني باشر الحريق ولا يزال التعامل
معه قائمًا.
وأشارت إلى أنه
لا يوجد أي إصابات جراء الحريق.
حريق في سقف محطة قطار الحرمين
اندلع حريق في سقف محطة قطار الحرمين دون
تسجيل إصابات حتى الآن.
وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث
ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات.
وقد تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة
في عمليات الإطفاءن وفقًا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.
مشروع قطار الحرمين
أعمال المشروع
بدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وكان
من المخطط أن يُفتتح في عام 2012، إلا أنه تأخّر اكتمال المشروع، كما جرى إرجاء تشغيله
مرتين، وتغيير المواعيد التي حددها المسؤولين لانطلاقته، حتى أعلنت إمارة منطقة مكة
المكرمة عن الموعد النهائي للتشغيل التجاري، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11
أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.
ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم
في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية،
لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة،
عطفا على أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.
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