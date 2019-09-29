بملابس رياضية.. أحدث ظهور لـ سلمى رشيد قبل وضع مولودها الأول

طلت المطربة المغربية الشابة سلمى رشيد، نجمة برنامج آراب أيدول على جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، ظهرت فيها بملابس رياضية.

وتحرص "سلمى" على الحفاظ على لياقتها البدنية بممارسة الرياضة أثناء حملها، حيث تنتظر وضع مولودها الأول "يانيس" الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونالت صورة "سلمى" إعجاب جمهورها الذي أثنى على جمالها وأناقتها في الحمل، ودعوا لها بوضع مولودها بسلامة.

يذكر أن سلمى رشيد من مواليد 13 يونيو 1994، بمدينة الدار البيضاء، حققت شهرة واسعة في العالم العربي بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي 1.

بعد خروجها من البرنامج طرحت عدد من الأغاني الناجحة، من بينها: "وش جديدك، المغربي، قد المطر، همسة حب، ما أصعب غيابك"، وأحيت العديد من الحفلات والأعراس في العالم العربي.

ونالت سلمى عدد من التكريمات والجوائز منها: لقب سفيرة للنوايا الحسنة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.

وفي هذا الإطار قامت بعدة زيارات للجمعيات الخيرية وللأسر المعوزة، ولمستشفى الأطفال المصابين بالسرطان بالمغرب.

وفي فلسطين زارت روضة الأطفال بمخيم الأمعري.

كما حصلت على لقب سفيرة لمستشفى الأكاديمية الإمريكية للجراحة والتجميل.





في وقت سابق فاجأت المطربة المغربية سلمى رشيد جمهورها العربي بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "ma gazelle" والتي تعني بالعربية "غزالي"، أول ديو غنائي يجمعها مع المطرب الجزائري موك صايب.

الأغنية تقدم وصلة رومانسية بلمسات موسيقية تجمع بين البوب والراي، في أول تعاون ثنائي لسلمى تدخل به السوق الجزائري، وتم تصوير الكليب في مدينة طنجة المغربية، من إخراج يونس الراقي، الذي استعان بمدير تصوير قادم نن هوليوود الأمريكية، والأغنية من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي و موك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد.

وتسبق الأغنية الجزائرية المغربية تحضير سلمى رشيد حاليا لمشروع أغنية جديدة باللهجة المصرية، بعد لفتها الأنظار مؤخرا بغنائها في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، كما تأتي بعد اصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباتها "قلبي بغاه"، والتي تم إصدارها بشكل فيلم تليفزيوني خاضب به أولى تجاربها التمثيلية.



