وفد فيتنامي يناقش التعاون التجاري في غرفة الرياض

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ناقش وفد تجاري فيتنامي خلال لقائه مع رجال الأعمال اليوم الأحد في غرفة الرياض مزايا الفرص الاستثمارية في مجال تخصص الشركات، وسبل تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وفيتنام.



وجرت المباحثات بحضور السفير الفيتنامي لدى الرياض فو فييت تشونج.



ويتخصص الوفد التجاري الذي يضم 15 شركة كبرى في مختلف المجالات بما في ذلك: المنتجات الغذائية واللحوم والمعدات الطبية والصحية والمنتجات الزراعية والبناء والمواد الكهربائية والاستشارات وتدريب الكوادر.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاع الأعمال في البلدين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وفيتنام اعتبارًا من أغسطس من هذا العام بلغت 1.1 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية..



وعلى هامش المحادثات، عُقدت اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد ناقشوا خلالها الطرق الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين.



وفازت المملكة العربية السعودية بعضوية دائمة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت.



وينضم المجلس إلى 36 دولة دائمة العضوية.



وقال وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي إن انتصار المملكة يعكس اعتراف الدول الأعضاء في الايكاو بدورها الإيجابي وجهودها في صناعة النقل الجوي.



وفازت المملكة العربية السعودية بمقعد متتالي منذ عام 1986 في الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات.



وأشار العمودي إلى أن هذه المكاسب تعكس بوضوح المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في منتديات الطيران المدني الدولي، وخاصة منظمة الطيران المدني الدولي.

