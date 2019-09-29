الأمطار الغزيرة تقتل 42 شخصًا في الهند

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قال مسؤولون اليوم الأحد إن الأمطار الموسمية تواصل ضرب أجزاء من الهند، حيث مات 42 شخصًا على الأقل في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



و اضاف المسؤولون انه توفي 35 شخصا على الاقل متأثرين بأسباب مرتبطة بالمطر في ولاية اوتار براديش الشمالية، بالاضافة الي سبعة اخرين في ولاية بيهار الشرقية.



وجاءت آخر حصيلة بعد أيام من تقارير عن 59 حالة وفاة على الأقل في الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن الأمطار الغزيرة ستستمر حتى يوم الاثنين.



قالت ساندهايا كوريل، المتحدثة باسم إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش، الأحد إن 17 شخصًا في الولاية أصيبوا بجروح ويتلقوا العلاج في المستشفيات. واضافت انه انهار 29 منزلًا على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة.



وفي بيهار، قال السكرتير الرئيسي لإدارة الكوارث، براتاي عمريت، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على مشارف عاصمة الولاية باتنا، عندما سقطت شجرة ضخمة عليهم. كما قُتل ثلاثة أشخاص آخرين في مقاطعة بهاغالبور بالولاية عندما انهار جدار عليهم بعد هطول أمطار غزيرة.



لقد قُتل أكثر من 350 شخصًا لأسباب مرتبطة بالأمطار في الهند ونيبال وبنغلاديش خلال موسم الرياح الموسمية هذا، الذي يمتد من يونيو وحتى سبتمبر.

