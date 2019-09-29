نتنياهو يتوسل لمنافسه "بينى جانتس" لعقد لقاء ثالث بينهما



وكشف تقرير صحيفة معاريف العبرية منذ قليل، أن نتنياهو قام بالإتصال بـ"جانتس" صباح اليوم، واقترح عليه عقد لقاء بينهما يوم الأربعاء القادم، فور عودة "جانتس" من لندن، واقترح نتنياهو ان يذهب الى منزله ايضًا.

واضاف التقرير،أنهما اتفقا على أن يلتقى أطقم المفاوضات من الحزبين يوم الاربعاء ايضًا فى العاشرة صباحًا داخل الكنيست،فى جلسة مغلقة بعيدًا عن أعين الإعلام،على ان يلتقيا هما سويًا فى السادسة مساءًا.



وعلى الجانب الاخر، أصدر حزب "ازرق ابيض " بيانًا ذكر خلاله "فى اعقاب المحادثة الهاتفية التى جرت بين زعيم حزب ازرق ابيض بينى جانتس وبين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو فإننا ندعو مرة اخرى لعقد مفاوضات مباشرة بين ازرق ابيض والليكود على اساس اقامة حكومة موحدة ليبرالية فهذا هو هدفنا وسنبذل اقصى جهد حتى نتقدم نحو هذا المسار مع نهاية العام فمن خلال المفاوضات بين الحزبين بإمكاننا التوصل الى اتفاقات تؤدى الى اقامة حكومة وحدة وطنية وللحيلولة دون اقامة انتخابات برلمانية ثالثة".



صباح اليوم أُقيمت داخل مقر الكنيست، جلسة بين أطقم المفاوضات التابعة للحزبين، الا أن المفاوضات لم تسفر عن شيىء،ولم يتحدد عقد لقاءات اخرى بين الجانبين ايضًا.



والأكثر من ذلك،كما يشير التقرير، أن الجانبان قاما بتبادل الاتهامات بينهما،بعد اتهام كل طرف للأخر،انه يرغب فى عقد انتخابات ثالثة، وخرجت تصريحا بعد اللقاء من جانب حزب ازرق ابيض، تقول ان الليكود يهتم فقط بنتنياهو اولًا، فى حين رفض حزب الليكود كل ما اثير عن وجود رغبة لدى اعضاء الحزب،لإقامة انتخابات جديدة.



وأضافوا أنه فى حالة عدم قبول حزب ازرق ابيض،الخط الذى وضعه الرئيس "روبى ريفلين"،الذى يشمل تناوب السلطة بين الحزبين بشكل متساو، وأيضًا فى حالة عدم تقديمهم لإقتراح بديل،سيقوم رئيس الحكومة بنيامين ننياهو، بإعادة التفويض الى رئيس الدولة مرة اخرى،مساء اليوم بنسبة كبيرة.







أجرى بنيامن نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، اتصالًا هاتفيًا بزعيم حزب ازرق ابيض "بينى جانتس" المقيم حاليًا فى لندن، من أجل القيام بمحاولة اخيرة،للإتحاد بين الجبهتين، وتجنب الدخول فى دوامة، إجراء انتخابات ثالثة هذا العام.