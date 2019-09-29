اختتام فعاليات البعثة المصرية لغانا للترويج لصادرات الكيماويات والاسمدة
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:50 م
Advertisements
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
اختتمت أول أمس فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة غانا والتي نظمتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديرى للكيماويات والاسمدة ومكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة أكرا وذلك خلال الفترة من 22 الى 27 سبتمبر الجارى.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات ان البعثة استهدفت الترويج للصادرات المصرية وبصفة خاصة قطاع الكيماويات والاسمدة حيث شارك بالبعثة 15 شركة مصرية واستهدفت تنشيط التواجد المصري، وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية، الى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بغانا.
وأشار الشريف إلى ان أنشطة البعثة تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال، وكبريات الشركات المستهدفة للاتفاق على تنفيذ شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع، مشيرا الى ان برنامج البعثة تضمن ايضاً القيام بزيارات ميدانية للسوق الغاني، ومقار الشركات في غانا ، فضلا عن المشاركة فى ندوة عن التجارة والاستثمار في غانا.
جدير بالذكر ان صادرات المنتجات الكيماوية والاسمدة تمثل 27% من حجم الصادرات المصرية لغانا بقيمة30 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى غانا خلال عام 2018 نحو 113 مليون دولار وتعد غانا رابع أكبر الأسواق الافريقية المستقبلة للصادرات المصرية بعد كينيا ونيجيريا وإثيوبيا.
Advertisements
- " Eco Bank": نقدم التسهيلات لزيادة التبادل التجارى بين مصر وكينينا
- "الصناعات الغذائية": 52 مليون دولار صادرات مصر إلى كينيا
- وزير التجارة والصناعة يترأس اجتماع مجلس ادارة هيئة تنمية الصادرات
- 24 % ارتفاع بالصادرات الكيماوية والأسمدة المصرية فى الربع الأول
- ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 16% خلال 4 أشهر
- وزير الصناعة: لن يتم تصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية
- وزير الصناعة: تنسيق كامل مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتعزيز منظومة التصدير والقضاء علي البيروقراطية
- بعثة من المجلس التصديري للكيماويات يزور غانا سبتمبر المقبل
- هيئة تنمية الصادرات تنظم الأسبوع التجاري المصري الأول بتنزانيا
المزيد عن: التعاون الاقتصادي بين مصر وغانا البعثة المصرية لغانا الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد اليوم في مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر