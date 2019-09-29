اختتام فعاليات البعثة المصرية لغانا للترويج لصادرات الكيماويات والاسمدة





اختتمت أول أمس فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة غانا والتي نظمتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديرى للكيماويات والاسمدة ومكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة أكرا وذلك خلال الفترة من 22 الى 27 سبتمبر الجارى.





وأوضح الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات ان البعثة استهدفت الترويج للصادرات المصرية وبصفة خاصة قطاع الكيماويات والاسمدة حيث شارك بالبعثة 15 شركة مصرية واستهدفت تنشيط التواجد المصري، وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية، الى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بغانا.





وأشار الشريف إلى ان أنشطة البعثة تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال، وكبريات الشركات المستهدفة للاتفاق على تنفيذ شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع، مشيرا الى ان برنامج البعثة تضمن ايضاً القيام بزيارات ميدانية للسوق الغاني، ومقار الشركات في غانا ، فضلا عن المشاركة فى ندوة عن التجارة والاستثمار في غانا.





جدير بالذكر ان صادرات المنتجات الكيماوية والاسمدة تمثل 27% من حجم الصادرات المصرية لغانا بقيمة30 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى غانا خلال عام 2018 نحو 113 مليون دولار وتعد غانا رابع أكبر الأسواق الافريقية المستقبلة للصادرات المصرية بعد كينيا ونيجيريا وإثيوبيا.



