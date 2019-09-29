ريال مدريد يعجل برحيل "زيدان" ويستقر على خليفته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن احتمالية رحيل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن النادي الملكي، حال استمرار تراجع نتائج الفريق المدريدي خلال الموسم الحالي، حيث بدأت إدارة النادي البحث عن مدرب جديد يقود الفريق حال رحيل "زيزو" في الفترة المقبلة.









وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، مرشح بقوة للعودة لقيادة فريق ريال مدريد، حال رحيل "زيدان"، خاصة وأن "مورينيو" لم يرتبط بتدريب أي نادي منذ رحيله عن اليونايتد في ديسمبر لعام 2018.









وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن جوزيه مورينيو يرحب بالعودة لتدريب ريال مدريد، كما أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الاسباني يري المدرب البرتغال هو البديل الأمثل لقيادة الفريق حال رحيل "زيدان" إذا لم تتحسن نتائج الفريق الملكي، خاصة وأن "مورينيو" يمتلك خبرات تدريبية كبيرة وسبق وحقق نجاحات مميزة رفقة الميرينجي.









جوزيه مورينيو منذ رحيله عن مانشستر يونايتد اتجه للعمل في تحليل المباريات عبر القنوات الفضائية لكنه ينتظر الفرصة المناسبة من أجل العودة للتدريب مجددًا في الفترة القادمة.









ويواجه زين الدين زيدان ضغوطًا كبيرة في الفترة الحالية، بعد بداية غير جيدة للموسم الحالي، وإذا استمر تراجع النتائج في الفترة القادمة، قد تقرر إدارة النادي الإطاحة به خارج "سانتياجو برنابيو"، وسيكون الطريق ممهدًا أمام عودة "السبيشيال وان" لتدريب الملكي مرة أخري.









يذكر أن مورينيو اعترف في وقت سابق برغبته في العودة للتدريب في أقرب وقت، وأنه يقوم باختيار فريق المساعدين الجدد له، لكن دون الإشارة لأي فريق بعينه، وانتشرت له صورًا مؤخرًا وهو يقوم بأداء تدريبات إطالة بدنية بشكل منفرد وإحماءات مما يشير لإقتراب عودته للتدريب.









وسبق وتولي "مورينيو" القيادة الفنية لفريق ريال مدريد خلال الفترة من 2010 وحتي 2013، وحقق مع الفريق الملكي 3 بطولات، الدوري الاسباني، وكأس ملك أسبانيا، وكأس السوبر.







