بريطانيا تجبر "فيسبوك" و"واتساب" على الكشف عن رسائل المستخدمين المشفرة
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:59 م
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أكدت مصادر مطلعة أن وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مثل "فيسبوك" و"واتساب"، ستضطر إلى الكشف عن رسائل المستخدمين المشفرة مع الشرطة البريطانية بمقتضى اتفاقية جديدة تم إبرامها بين البلدين، بحسب ما نشرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.
وسيكون بإمكان الشرطة الآن إجبار موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" على الكشف عن الرسائل الخاصة بين المستخدمين، في حال تم الاشتباه فيهم كمجرمين.
وسيتم كشف عن المحادثات الخاصة، في حال الاشتباه بإرهابي أو متحرش جنسي على موقع "فيسبوك"، أو على تطبيق "واتساب"، المملوك من قبل "فيسبوك".
وتقول باتيل والرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في شرطة لندن ريتشارد والتون، إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت تمكن وتسهل عمل الإرهابيين في السابق.
ولا تستطيع الشرطة حاليا الوصول إلى الرسائل الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا إذا كان هناك تهديدا مباشرا للحياة.
لكن الاتفاقية الجديدة ستمكن الشرطة والمدعين العامين من تقديم طلبات للحصول على محتوى المحادثات إلى القضاة، للمساعدة في التحقيقات.
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