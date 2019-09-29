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عمرو وردة يشعل أزمة في الدرجة الثانية باليونان (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:06 م
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عمرو وردة يشعل أزمة في الدرجة الثانية باليونان (فيديو)
عمرو وردة
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الفجر الرياضي
 
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أشعل عمرو وردة صانع ألعاب فريق لاريسا أزمة ضد فريق أريس خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-2 في الدرجة الثانية اليونانية.

 

وسجل عمرو وردة هدفًا واحتفل برفع اليدين أمام الجماهير التي توعدته بالرد الشديد ووصلت إلى السباب بالأم.

 

وقال وردة في تصريحات لموقع "Voria" اليوناني إنه سعيد بالفوز مشيرًا إلى أنه لا يسخر أبدًا في خاريلاو وسيعود إلى لاريسا بعد أن غمرت السعادة المدينة بهذا الفوز القاتل

 

وعلق عمرو وردة على تلقي بطاقة صفراء بسبب احتفاله الاستفزازي أمام جماهير أريس مشيرًا إلى أن الاحتفال أغضبهم وسبوه هو وعائلته، قائلين له: "ننتظرك في خاريلاو".

 

واعتذر عمرو وردة عن هذا الاحتفال المثير مؤكدًا أنه يتفهم رغبة الجماهير وما تفعله من أجل فريقها.

 

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