اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في الجزائر
سجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.356 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.082 بـ دينار جزائري ،
وسعر "عيار 24" 5.808 بـ دينار جزائري .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 2.904 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات
اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019، في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
جزائري
|
عيار الذهب
|
48.13$
|
5.808
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.12$
|
5.324
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.12$
|
5.082
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.10$
|
4.356
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.08$
|
3.388
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.07$
|
2.904
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.507$
|
180.617
|
اسعار أوقية الذهب
|
336.93$
|
40.654
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.132$
|
5.807.606
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار 24
|
اليوم
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
28 سبتمبر
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
27 سبتمبر
|
3.401
|
4.372
|
5.101
|
5.830
|
26 سبتمبر
|
3.396
|
4.367
|
5.094
|
5.822
|
25 سبتمبر
|
3.459
|
4.448
|
5.189
|
5.930
|
23 سبتمبر
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