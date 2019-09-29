موقع قطري: تاريخ تميم حافل بالجرائم فى حق شعبه
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:04 م
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وكالات
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أفاد تقرير نشره موقع قطر مباشر، اليوم الأحد، أنه بالرغم من صغر سن تميم وسنواته القليلة فى الحكم، بعد الانقلاب على والده، إلا أن تاريخه حافل بالجرائم فى حق شعبه، والتى كان أبرزها استمرار النظام القطرى فى تطبيق قرار سحب الجنسية من قبيلة الغفران.
وشهدت الدوحة أيضا فى ظل حكم تميم بن حمد سلسلة من الإضرابات العمالية من جانب العمال الأجانب؛ اعتراضا على الأوضاع المأساوية التى يعيشون فيها، الأمر الذى صاحبه تدخل واسع للمؤسسات الحقوقية الدولية.
وفى فضيحة أخرى تلاحق حكم تميم رضوخه إلى الميليشيات الإرهابية، التى قامت بخطف 25 عضوا من العائلة الحاكمة، أثناء رحلة صيد فى العراق، حيث قام بدفع مليار دولار فدية؛ ما أوجد مصدرا ماليا ضخما لتلك الجماعات لتنفيذ المزيد من الإرهاب.
العاصمة القطرية شهدت فى ظل حكم تميم استضافة المئات من عناصر جماعة الإخوان وتنظيم داعش الإرهابى، حيث احتلت الدوحة المركز الثانى بعد إيران فى استضافة أكبر عدد من الإرهابيين، كما ضمت جرائم تميم فى حق شعبه تواجد عشرات الآلاف من الجنود الأتراك فى الدوحة بموجب اتفاق جائر.
وشهدت الدوحة أيضا فى ظل حكم تميم بن حمد سلسلة من الإضرابات العمالية من جانب العمال الأجانب؛ اعتراضا على الأوضاع المأساوية التى يعيشون فيها، الأمر الذى صاحبه تدخل واسع للمؤسسات الحقوقية الدولية.
وفى فضيحة أخرى تلاحق حكم تميم رضوخه إلى الميليشيات الإرهابية، التى قامت بخطف 25 عضوا من العائلة الحاكمة، أثناء رحلة صيد فى العراق، حيث قام بدفع مليار دولار فدية؛ ما أوجد مصدرا ماليا ضخما لتلك الجماعات لتنفيذ المزيد من الإرهاب.
العاصمة القطرية شهدت فى ظل حكم تميم استضافة المئات من عناصر جماعة الإخوان وتنظيم داعش الإرهابى، حيث احتلت الدوحة المركز الثانى بعد إيران فى استضافة أكبر عدد من الإرهابيين، كما ضمت جرائم تميم فى حق شعبه تواجد عشرات الآلاف من الجنود الأتراك فى الدوحة بموجب اتفاق جائر.
كشف فيلم وثائقي لمحطة "Arte" الألمانية – الفرنسية بعنوان "قطر: ملايين من أجل إسلام أوروبا"، عن ضلوع قطر عبر جمعية "قطر الخيرية" في تمويل جمعيات ومنظمات أوروبية ترتبط بتنظيمات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تحويل تلك المؤسسات إلى أوكار لنشر الفكر المتطرّف المؤدّي رأسا إلى الإرهاب.
الفيلم الاستقصائي أسقط النقاب عن نشاط منظمة "قطر الخيرية"، وهي إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية في الخليج، وحاول استكشاف إلى أي مدى تستغلّ جماعة "الإخوان المسلمين" هذه المنظمة في تحقيق أهدافها.
في بداية الفيلم، كشف عن تمرير أحد الوشاة وحدة تخزين بيانات تحوي معلومات حسّاسة إلى الصحافيين الفرنسيين جورج مالبرون وكريستيان شينو.
واعتبر الصحفيان الفرنسيان شينو ومالبرنو، أنّ قطر الخيرية هي المؤسسة الأقوى في الإمارة الصغيرة، مؤكدين أنّها تمكّنت من التوغل في 6 دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وسويسرا”، كما حذّرا من خطورة هذا التمويل.
وبحسب مالبرونو “تقوم قطر بالتواصل مع شبكات مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين (…) وبالتالي، تتم ممارسة الاختراق بسهولة كبيرة عبر هذه الشبكة الموجودة مُسبقا”.
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