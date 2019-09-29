موقع قطري: تاريخ تميم حافل بالجرائم فى حق شعبه

كشف فيلم وثائقي لمحطة "Arte" الألمانية – الفرنسية بعنوان "قطر: ملايين من أجل إسلام أوروبا"، عن ضلوع قطر عبر جمعية "قطر الخيرية" في تمويل جمعيات ومنظمات أوروبية ترتبط بتنظيمات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تحويل تلك المؤسسات إلى أوكار لنشر الفكر المتطرّف المؤدّي رأسا إلى الإرهاب.





الفيلم الاستقصائي أسقط النقاب عن نشاط منظمة "قطر الخيرية"، وهي إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية في الخليج، وحاول استكشاف إلى أي مدى تستغلّ جماعة "الإخوان المسلمين" هذه المنظمة في تحقيق أهدافها.









في بداية الفيلم، كشف عن تمرير أحد الوشاة وحدة تخزين بيانات تحوي معلومات حسّاسة إلى الصحافيين الفرنسيين جورج مالبرون وكريستيان شينو.









واعتبر الصحفيان الفرنسيان شينو ومالبرنو، أنّ قطر الخيرية هي المؤسسة الأقوى في الإمارة الصغيرة، مؤكدين أنّها تمكّنت من التوغل في 6 دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وسويسرا”، كما حذّرا من خطورة هذا التمويل.









وبحسب مالبرونو “تقوم قطر بالتواصل مع شبكات مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين (…) وبالتالي، تتم ممارسة الاختراق بسهولة كبيرة عبر هذه الشبكة الموجودة مُسبقا”.



